Motorrijder (25) komt om het leven bij ongeval in Brugge

Een motorrijder, een jongeman van 25, is vanmiddag rond drie uur overleden bij een ongeval, op de grens tussen Dudzele en Damme.

Het ongeval gebeurt op het kruispunt van de Damse Steenweg en de Rondsaartstraat. De motorrijder komt uit de richting van Damme en merkt een fietser die uit de zijstraat komt, te laat op. Hij moet uitwijken en komt zo tegen een boom terecht. De hulpdiensten kwamen proberen de motorrijder nog te reanimeren maar dat lukt niet.

De fietser komt enkele meters verder ten val. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval is de Damse Steenweg een tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.