Zondagnamiddag is een aangemeerd motorjacht aan de Brugsevaart in Nieuwpoort zwaar beschadigd door een uitslaande brand.

Ter hoogte van de Boterdijk aan de Brugsevaart in Nieuwpoort sloegen zondagnamiddag plots vlammen uit het interieur van de aangemeerde motorboot. De brandweer was vlug ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich over de volledige boot verspreidde.

Van ver was er een grote zwarte rookpluim te zien. Een groot deel van het binnencompartiment is uitgebrand, ook de romp is door de hitte beschadigd. De juiste oorzaak van het ontstaan van de brand is nog niet bekend.