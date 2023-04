Motorclub MTM en politie Oostende organiseren terugkomdag voor leden

Op het verzoek van MTM, Motor Toerisme Middenkust, organiseert politie Oostende samen met de club een terugkomdag voor hun leden. De ervaren motorrijdersploeg van de politie geeft de leden de nodige tips mee en scherpt de rijvaardigheden aan op een uitdagend parcours. Tegelijk geeft Politie Oostende de nodige duiding en adviezen voor het brede publiek met interessant cijfermateriaal.

NIET ZONDER RISICO

Een motorrit houdt altijd risico's in. Het is dus geen slecht idee om na de winterstop nog eens alle kneepjes van het motorrijden op te frissen. Motorclub MTM waakt met dit evenement over de veiligheid van de leden. Vorig jaar kwam de Oostendse politie vijftien keer tussen voor ongevallen met een motorrijder. Meestal bleef de schade beperkt. De verkeersdienst van het Oostendse korps pikt daar op in met een opfriscursus voor motorrijders dit voorjaar.