Motorboot gaat in vlammen op

Zondagnamiddag is een motorboot volledig vernield door een felle brand.

De eigenaar wilde een tochtje maken vanuit de jachthaven in Nieuwpoort toen bij het starten van de motor er vlammen uit de boot sloegen.

De brandweer van Nieuwpoort, een reddingsboot van Ship Support en de Scheepvaartpolitie snelden ter plaatse. Ondertussen was de brand zich snel aan het uitbreiden omdat er een scheur was ontstaan in de benzinetank.

Het vaartuig is door de brand volledig vernield.