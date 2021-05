Motard zwaar gewond na ongeval in Zwevezele

Op de Hille in Zwevezele liep een motorrijder zondag omstreeks 11 uur verschillende breuken op na een aanrijding met een personenwagen.

De motorrijder reed op de Hille richting Pittem en wou ter hoogte van de Molenaarstraat een personenwagen inhalen. De bestuurder van de personenwagen had op dat ogenblik de intentie om de straat links in te slaan. Beide voertuigen konden elkaar niet ontwijken, de klap die daarop volgde, was groot. De motorrijder kwam ten val en liep verschillende breuken op. Zo brak hij onder andere zijn schouder. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden kort daarna ter plaatse. De man werd zwaargewond, maar bij bewustzijn, overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder in de omgeving van de Hille. De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen om de situatie er te beveiligen.