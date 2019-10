Vanmorgen is een motorrijder gewond geraakt toen hij met zijn zware motor over een grote hoop aarde reed in Hoogstade bij Alveringem.

De landelijke weg is momenteel onderbroken voor wegenwerken en is langs beide kanten afgesloten met signalisatie. De motard, die uit de richting van Gyverinkhove kwam, had de hoop aarde te laat gezien. De aarde versperde volledig het rechterbaanvak van de weg. De bestuurder reed er dwars over. Zijn motor kwam even voorbij de hoop tot stilstand. De motard werd naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht.