Moslimgemeenschap in Meulebeke deelt voedselpakketten uit

De Turkse gemeenschap in Meulebeke heeft vanmorgen 84 voedselpakketten naar het sociaal huis gebracht. De ramadan van de moslimgemeenschap is niet alleen een periode van vasten, maar ook van delen. Een deel van de voeding gaat naar de 31 Oekraïense vluchtelingen die ze in Meulebeke opvangen.

Heel wat mensen hebben het bijzonder moeilijk om rond te komen door de stijgende prijzen en dalende koopkracht. De Moslimgemeenschap in Meulebeke heeft 81 pakketten met voeding samengesteld voor kwetsbare gezinnen. "Om mensen te kunnen helpen, die nood hebben aan voedselpakketten. Wij zamelen geld in, samen met de Turken in Meulebeke en dan gaan we dat kopen in de winkel en zo kunnen we die pakketten opmaken", zegt Halil Poyraz.

"Mensen staan klaar voor eerste werkervaring"

De voedselpakketten zijn rijkelijk gevuld met etenswaren, die mensen kunnen helpen om een moeilijke periode te overbruggen. Meulebeke vangt momenteel 31 vluchtelingen uit Oekraïne op, gezinnen die in het voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve ondergebracht zijn.

"Wij proberen ze zo goed mogelijk op te vangen. De eerste mensen die hier aangekomen zijn, staan klaar om volgende week de eerste werkervaring op te doen in onze regio. Ook die mensen zijn zich aan het integreren. De kinderen gaan naar school en zijn gestart met de Nederlandse taal te leren", zegt burgemeester Dirk Verwilst.

Meulebeke heeft al zo’n 50 jaar een bloeiende Turkse gemeenschap, die zich verbonden voelt met de mensen die het moeilijker hebben in de gemeente.