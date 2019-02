Mortiergranaat in voortuin in De Haan

In De Haan hebben arbeiders een mortiergranaat gevonden in een voortuin bij werken.

Ze waren bezig met de bouw van een woning in de Stijn Streuvelslaan. In de voortuin vonden ze plots een verroest springtuig. Ze verwittigden onmiddellijk de politie van Bredene/De Haan.

De agenten stelden een veiligheidsperimeter in en riepen de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse.

Ontploffing op strand

Het springtuig was in slechte staat. Uit onderzoek van DOVO bleek het om een mortiergranaat uit de Eerste Wereldoorlog te gaan. De ontsteking was niet stabiel en dus besliste de ontmijningsdienst om het tuig zo snel mogelijk te vernietigen.

Onder begeleiding van de politie werd de granaat door DOVO naar het strand gebracht. Daar werd het tuig tot ontploffing gebracht.

Meer munitie in buurt

Het is niet de eerste keer dat in deze buurt oude springtuigen aangetroffen worden. Vorig jaar werden aan de Herman Teirlincklaan nog een 20-tal springtuigen gevonden.