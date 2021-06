Morgen volgende stap in Zomerplan

Sociaal contact

Het is opnieuw toegestaan om acht personen buiten het eigen gezin te ontvangen binnenskamers. Hierbij worden kinderen onder 12 jaar niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor gezinsvakanties in toeristische logies.

Horeca

Je mag opnieuw met acht plaatsnemen aan tafel in een café of op restaurant. Ook hier worden kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1 uur 's nachts, in plaats van 23u30. Wie plexiglas op het terras installeert, hoeft geen rekening te houden met de afstand van 1,5 meter tussen verschillende groepen aan tafel.

Daarnaast zijn cafésporten opnieuw toegestaan, mits een mondmasker. Goed nieuws dus voor de biljarters en dartspelers.

De maximumgrens voor aanwezigen tijdens een banket of receptie wordt geschrapt.

Evenementen

Binnen wordt de toegestane hoeveelheid aanwezigen opgetrokken naar 2.000. Wanneer het COVID Safe Ticket beschikbaar wordt gesteld, mogen testevents dat aantal zelfs verdubbelen naar 4.000. Buiten zijn 5.000 personen welkom wanneer het COVID Safe Ticket dat toestaat.

Markten, braderijen en kermissen hebben ook een maximumtoegang van 5.000 mensen. Daarnaast moet de organisatie zorgen voor eenrichtingsverkeer en een afzonderlijke in- en uitgang. Er geldt in de zomermaanden juli en augustus nog steeds mondmaskerplicht.

Het nachtelijke samenscholingsverbod van drie personen vervalt, en betogingen kennen ook geen toegangsrestricties meer. Daar heerst echter wel nog de mondmaskerplicht en het respecteren van voldoende veilige afstand tussen deelnemers.

Erediensten mogen hun capaciteit uitbreiden naar 200 personen binnen en 400 personen buiten. Wie wil gaan winkelen, hoeft dit niet met beperkt aantal personen te doen. Mondmaskerplicht blijft voorlopig ook gelden.