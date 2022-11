Morgen staking: waar kun je je aan verwachten?

Bij het openbaar vervoer is er een minimumdienstverlening, dat betekent dat één op vier treinen rijdt en één op drie lijnbussen.

In veel privébedrijven zullen werknemers niet opdagen. Zeker in de haven van Zeebrugge zou de impact groot zijn. Marc Adriansens, voorzitter APZI Voka: "Het zal niet zomaar een gewone manifestatie zijn. De vakbonden hebben opgeroepen om niet naar het werk te komen en te staken. Ik denk dat het algemeen goed opgevolgd zal worden met weinig activiteit in de haven."

Ook de dienstverlening van steden en gemeenten kan verstoord zijn. Zo sluiten in Oostende enkele buitenschoolse kinderopvangcentra. In veel gemeenten sluiten de recyclageparken hun deuren. Dat is onder meer het geval in Beernem Oostende, Ledegem, Meulebeke en Dentergem. Op andere plaatsen zullen dan weer de vuilniszakken blijven staan en rijden de ophalers niet uit. De nationale stakingsdag zal zich ook laten voelen in woonzorgcentra, ziekenhuizen en de gevangenis van Brugge, waar morgen het zondagsregime geldt.

En ook het onderwijs staakt mee. Zo schakelt het VTI van Tielt morgen over op online lessen. In het gemeenschapsonderwijs ligt het aantal stakers altijd wat hoger dan in het vrij katholieke net. Chris Vandecasteele, algemeen directeur GO! Scholengroep Stroom: "Op vandaag hebben wij geen zicht op de hoeveelheid van stakers morgen. Uit het verleden blijkt dat we bij andere stakingen onze scholen wel op een veilige manier kunnen openhouden. Het is een halve dag. Ik hoop dat alles vlot verloopt morgen."

Ook de postbedeling kan morgen hinder ondervinden. De vakbonden zullen mobiele stakerspiketten opzetten maar er komen geen blokkades van bedrijvenparken.