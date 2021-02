Morgen eerste vaccinaties voor mensen met een handicap

Morgen krijgen bewoners en personeelsleden van verschillende West-Vlaamse voorzieningen voor mensen met een handicap een eerste coronavaccin. Dat valt vandaag een instelling in Vlaams-Brabant te beurt.

Tegen midden maart zullen ruim 41.000 mensen over heel Vlaanderen hun eerste vaccin ontvangen hebben, waarna de tweede ronde volgt.

Ondanks de zware inspanningen kent ook deze sector een zware tol: nog altijd zijn er wekelijks overlijdens te betreuren en er zijn nog altijd uitbraken. "Door de vaccinaties we op termijn kunnen evolueren naar een aangepaste bezoekregeling, zodat de bewoners, hun familie en het personeel eindelijk meer contact kunnen hebben,” zegt minister Beke. In eerste instantie gaat het om meerderjarigen die permanent in een voorziening verblijven.

Morgen krijgen onder meer bewoners en personeel van Dominiek Savio in Gits, de Lovie in Poperinge en VillaVip in Wevelgem en Brugge hun eerste spuitje.