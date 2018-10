Morgen duidelijkheid over Kortrijkse coalitiepartners

Dat hij verder gaat met sp.a is zo goed als zeker, maar die combinatie vormt een te krappe meerderheid. Volgens hem is CD&V te weinig vernieuwend, al sluit hij niets uit. En dan is er nog huidig coalitiepartner N-VA die het niet goed deed bij de verkiezingen of Groen die zijn zetels verdubbelde. Morgen schept de burgemeester zelf duidelijkheid.

Van Quickenborne sprak met alle partijen "Er zijn geen breekpunten of veto’s gesteld. Alles is in een goeie sfeer verlopen. Voor mij is het allerbelangrijkste een ploeg van mensen die elkaar vertrouwen en die elkaar dingen gunnen. Het belangrijkste is dat we vooruit kunnen gaan"

