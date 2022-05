Donderdagochtend ligt het onweersgebied vooral over het westen van het land, in de namiddag verplaatst het zich naar de andere regio's. Het wordt dan ook vaker droog in het westen en de kans op onweer neemt er af. In de loop van de avond wordt het ook droog in de rest van het land.

Tijdens de hevigste onweersbuien kunnen er neerslaghoeveelheden vallen van 10 tot 20 mm, waarbij ook rukwinden voorkomen tot 70 km/u. Er is ook kans op hagel, vooral in het oosten.