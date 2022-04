Moorslede zet in op zitbankroutes voor minder mobiele mensen

In Moorslede en deelgemeente Dadizele kunnen senioren en mensen die niet zo goed te been zijn twee nieuwe 'zitbankwandelingen' doen. Om de 200 meter staat een zitbank om even uit te rusten.

Moorslede werkt voor het project samen met de woonzorgcentra in de gemeente. Volgens schepen van Zorg en Welzijn Benedikt Vallaey moeten de zitbanken niet enkel rust bieden, maar is het ook de bedoeling dat mensen elkaar ontmoeten op de zitbanken. "Het is heel belangrijk om die mensen ook uit isolement te halen", klinkt het.

"Rust roest"

Marleen Boulangier van wzc Maria's Rustoord in Dadizele: "Rust roest, zoals dat we zeggen. Het bewegen en in stand houden van beweging is super belangrijk en daar willen wij als woonzorgcentrum toch ook op inzetten." De wandelingen starten en stoppen aan de woonzorgcentra, maar iedereen kan de wandelingen doen.

Buurtbewoner Alain geniet alvast mee: "Als wij gaan wandelen is dat gemakkelijk dat je van bank naar bank kan, dat je daar eens kan zitten. Ik ben 67 en heb er ook eens deugd van om te wandelen."

Schepen Valleay denkt al verder en zou graag bij iedere bank een pictogram zetten met een oefening. "Bijvoorbeeld vast houden aan de bank en tien- of twintigmaal door de knieën buigen, of eens ronddraaien met de armen."