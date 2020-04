Moorslede koopt 12.000 mondmaskers voor inwoners

Moorslede koopt in totaal 12.000 mondmaskers, voor ieder Moorsleeds huisgezin twee. Het gaat om wasbare, 100% katoenen mondmaskers in drie lagen, gemaakt volgens de normen opgesteld door specialisten. Intussen zijn deze mondmaskers al in gebruik in Duitsland en Oostenrijk.

Burgemeester Ward Vergote: "Wanneer straks hopelijk de lockdown versoepeld zal worden, wil het lokaal bestuur dat alle burgers, lokale handelaars, zorgverstrekkers en thuisverplegers, scholieren … voorbereid zijn. We willen mensen ontlasten in de zoektocht naar mondmaskers. Ze zijn niet altijd voorhanden en de kwaliteit is soms twijfelachtig. Met deze mondmaskers is de kwaliteit gegarandeerd."

De mondmaskers zullen door eigen medewerkers van het lokaal bestuur bedeeld worden. Wanneer ze precies verspreid worden, ligt nog niet vast, allicht over twee weken.