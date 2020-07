Daarmee is een belangrijke invalsweg naar de stad weer bereikbaar. De werken hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Normaal hadden ze vroeger moeten klaar zijn, maar door corona en het slechte weer was er enkele maanden vertraging. De weg is nu een heel stuk veiliger: de rijweg is vernieuwd en breder en ook het fietspad is aangepast. Bovendien is de verlichting vernieuwd, en ook de aansluitingen voor elektriciteit en water.