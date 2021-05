Moordverdachte Sofie Muylle veroordeeld voor drugsbezit

De verdachte van de moord op Sofie Muylle is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel voor drugsbezit in de gevangenis van Brugge.

In zijn cel werd 3,39 gram cannabis aangetroffen, maar de Roemeen beweerde dat de drugs van zijn celgenoot waren. Bij een tuchtzitting in de gevangenis zou de beklaagde de feiten bekend hebben. Het openbaar ministerie vorderde in die omstandigheden drie maanden effectieve gevangenisstraf.

De verdediging pleitte dat de tuchtzitting geen enkele waarde heeft. Alexandru C. begrijpt immers geen Nederlands of Engels en heeft naar eigen zeggen dus gewoon niet begrepen wat er gebeurde. De rechter stelde vast dat hij volgens enkele cipiers wel degelijk Engels en Frans begreep. In die omstandigheden zag de rechter geen reden om te twijfelen. De Roemeen werd uiteindelijk veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan 400 euro effectief. Hij moet zich vanaf 17 mei voor het West-Vlaamse hof van assisen verantwoorden voor moord en verkrachting met foltering.