Moordenaar ontkent plan om uit gevangenis te ontsnappen

De verdachte van de drievoudige moord in Moere en een moord in Sint-Amandsberg ontkent formeel dat hij plannen had om te ontsnappen uit de Brugse gevangenis. Dat meldt zijn advocaat Johan Platteau.

Alexander D. beweert dat hij onterecht beschuldigd werd door een celgenoot.

Het gevangeniswezen bevestigt dat tijdens een celcontrole problemen waren vastgesteld met de veiligheid. Concreet bleek er geprutst te zijn aan een raam. Naar aanleiding van dat incident werd Alexander D. overgebracht naar een strafcel.

Volgens de advocaat van de verdachte was er van een plan om te ontsnappen hoegenaamd geen sprake. Alexander D. zat eerst alleen op cel, maar werd recentelijk overgeplaatst naar de bewuste cel met het gemanipuleerde raam. Al snel vroeg D. om opnieuw naar een andere cel te mogen, omdat hij ruzie had met zijn nieuwe celgenoot. "Waarom zou hij weg willen uit een cel waar hij zogezegd bezig is met een ontsnapping? ", aldus meester Johan Platteau.

Nieuwe cel

D. had volgens zijn advocaat ook effectief al een nieuwe cel gekregen. Op dat moment zou zijn celgenoot hem beschuldigd hebben van een ontsnappingsplan. Meester Platteau zal zijn cliënt adviseren om klacht neer te leggen tegen die medegedetineerde.

Feiten 2017

Op dinsdagavond 25 juli 2017 trok Alexander D. naar de woning van zijn 18-jarige ex-liefje Maïlys Descamps in Moere. Daar bracht hij zijn ex en haar grootouders met messteken om het leven. Alexander D. wist na de feiten te ontkomen en kon pas een dag later in een supermarkt in het centrum van Oostende bij toeval ingerekend worden.

Ondertussen was aan het licht gekomen dat de verdachte ook in aanmerking kwam voor de moord op een 39-jarige fotograaf. Die was dezelfe dag 's ochtends dood aangetroffen bij zijn woning in Sint-Amandsberg. Maïlys had meermaals voor de fotograaf geposeerd. Enkele dagen na zijn aanhouding bekende Alexander D. de vier moorden.

Na de bekentenissen werd het Gentse dossier vrij snel naar Brugge overgeheveld. Het assisenproces zal wellicht pas in 2021 plaatsvinden.

Lees ook: