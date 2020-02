Moord Van Noppen: hormonenmaffia had tentakels tot in West-Vlaanderen

Het is vandaag 25 jaar geleden dat Karel Van Noppen vermoord teruggevonden werd vlak bij zijn woning in de Antwerpse Kempen. Van Noppen werkte voor het IVK, het Instituut voor Veterinaire Keuring. (Reportage uit archief onderaan dit artikel)

Vleeskeurder Karel Van Noppen werd op 20 februari 1995 koelbloedig afgemaakt, met een nekschot. Het spoor leidde meteen naar enkele veeboeren en vetmesters, bij wie hij niet geliefd was. Hij was al eerder bedreigd omdat hij runderen streng controleerde op hormonen. Maar hij bleef doorgaan met zijn werk, en dat werd hem fataal.

Sporen in het onderzoek leiden naar onze provincie, naar de West-Vlaamse vleessector die destijds een kwalijke reputatie had. Net voor de moord was Karel van Noppen nog actief in het slachthuis op de LAR in Rekkem. De grote vetmesters, onder wie Alex Vercauteren kwamen er hun dieren slachten. Door de ploeg van Van Noppen werden daar meer positieve gevallen gevonden en afgekeurd.

"90% was behandeld"

In die tijd was 90 procent van de dieren behandeld, zei de toenmalige eigenaar op het proces. Een slachter getuigde dat vetmesters vooraf belden naar het slachthuis om te weten of de kust veilig was, of er dus geen controles waren. Ook de rol van de toenmalige IVK-hoofdkeurder Gery Germonpré uit Tielt kwam ter sprake. Hij werd ervan verdacht vetmesters te hebben getipt, als er controles op til waren. Germonpré werd verhoord in die zaak. Maar na een voorhechtenis in een andere zaak, pleegde hij in '96 zelfmoord. Volgens zijn familie werd hij het slachtoffer van een machtsspel binnen het IVK.

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar vier verdachten, die alle vier schuldig werden bevonden: de West-Vlaamse vetmester Alex Vercauteren, die de opdracht gaf voor de moord, Carl De Schutter, die instond voor de organisatie ervan, de Bilzense veehandelaar en tussenpersoon Germain Daenen en de schutter zelf, de voormalige foorkramer Albert Barrez. De laatste drie werden veroordeeld tot 25 jaar cel voor moord. Vercauteren kreeg levenslang. Alleen De Schutter zit nu nog voor die feiten in de cel, de andere drie kwamen vervroegd vrij.

Door de moord op Van Noppen is er wel veel veranderd. Er kwam een strenge nieuwe hormonenwet, waardoor de volksgezondheid beter is beschermd. Het IVK ging op in het Federaal Voedselagentschap.

Bekijk hieronder een reportage over het proces in april 2002. Dan had Focus-WTV een interview met Paul Quirynen, de raadsman van de kinderen van Van Noppen: