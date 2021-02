Moord Sofie Muylle: assisenproces start in mei

In mei gaat het assisenproces van Alexandru C. van start. Hij wordt beschuldigd van de moord op Sofie Muylle uit Roeselare. In maart is er al een preliminaire zitting.

Het levenloze lichaam van Sofie Muylle werd op zondag 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke. Alexandru C. werd pas vijf maanden later in zijn thuisland Roemenië opgepakt op verdenking van moord.

Op camerabeelden was te zien hoe de man met de opvallende blauwe jas urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Zijn DNA werd ook aangetroffen op het slachtoffer. De verdachte blijft wel ontkennen dat er sprake was van moord. Alexandru C. werd op 31 augustus 2020 door de Gentse KI al naar het hof van assisen verwezen voor moord en verkrachting met foltering. Voor moord riskeert de beschuldigde levenslange opsluiting. Bij een eventuele vrijspraak voor moord zou hem voor verkrachting met foltering nog steeds tot 30 jaar opsluiting kunnen opgelegd worden.

BEKIJK OOK