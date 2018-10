Moord op Komense doorverwezen naar Brugs hof van assisen

De 35-jarige man die verdacht wordt van de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega in het Henegouwse Komen, is voor moord verwezen naar het hof van assisen van onze provincie.

Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen beslist. Door de verwijzing naar een Nederlandstalig hof van assisen moet het hele dossier eerst vertaald worden. In januari vorig jaar werd haar lichaam aangetroffen in de Handelstraat in Komen. De vrouw werd omgebracht na haar wekelijkse avondcursus Spaans. Ze werd een aantal keer gestoken met een mes en lag in een grote plas bloed achter haar auto, met haar gezicht naar de grond. Drie maanden na de feiten werd haar man opgepakt.

Na een ondervraging door de federale gerechtelijke politie en door de onderzoeksrechter werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De man houdt echter zijn onschuld vol. De verdediging had gevraagd om hem te berechten voor een Nederlandstalig hof van assisen, en de kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen ging daar nu op in. Het proces zal vermoedelijk in de loop van volgend jaar starten.