Moord Oekene: man blijft aangehouden

De man van 45 jaar uit Oekene die afgelopen weekend zijn vrouw om het leven bracht in hun woning blijft aangehouden.

Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vanochtend beslist. De man heeft intussen volledige bekentenissen afgelegd. De advocaten van de man hebben de raadkamer ook niet gevraagd om de man vrij te laten. Hij vermoordde in de nacht van zaterdag op zondag zijn vrouw van 37 in hun slaapkamer.

Tussen het koppel ging het al een tijdje moeilijk en er was sprake van een echtscheiding. Na de moord wou de man zichzelf van het leven beroven. Gisteren vond ook al een reconstructie van het drama plaats. Het koppel heeft een zoon van 12 jaar.

BEKIJK OOK: