Moord motorrijder: verdachte toont welke weg hij aflegde

De feiten vonden ’s avonds plaats langs de IJzerdijk in Stuivekenskerke, bij Diksmuide. Ilir S. uit Koekelare werd er met 8 rake kogels om het leven gebracht. Meteen kwam zijn schoonvader, een man van 55 uit Nieuwpoort, in het vizier. Hij was er even voor de feiten gezien toen hij ruzie maakte met het slachtoffer. Maar Stephane V. ontkent alles, en zegt dat Ilir veel vijanden had.

Vanmorgen moest Stephane V. aantonen welke trajecten hij die dag met zijn bestelwagen heeft afgelegd, wanneer ook en waarom. Hij nam bijvoorbeeld een onlogische weg terug naar huis. Maar dat heeft volgens zijn advocaat te maken met zijn slecht zicht, waardoor zijn cliënt drukke wegen mijdt. Bram Elyn, advocaat: “De onderzoeksrechter wil het traject zoals het nu is gaan toetsen aan de ANPR-camera’s, daaruit blijkt wanneer mijn cliënt toegekomen is, en wanneer hij weer vertrokken is, en dat zou moeten matchen met het tijdsverloop dat hij vanmorgen geschetst heeft."

Wachten op resultaten van verschillende onderzoeken

Stephane V. werkte volgens zijn advocaat goed mee met de trajectreconstructie. Intussen blijft het wachten op de resultaten van een aantal bijkomende onderzoeken. De resultaten van het kruitporenonderzoek en de camerabeelden laten nog op zich wachten. De advocaat van de verdachte vroeg ook om een onderzoek van één van de banden van de motor. Bram Elyn, advocaat: “Die was mogelijk lek gestoken met een mes. En in de bestelwagen van mijn cliënt werd ook een mes gevonden. Met het bandenonderzoek willen we net aantonen dat die messteken niet afkomstig zijn van Stephanes mes.”

De reconstructie heeft vandaag misschien enkele vragen beantwoord, maar het is duidelijk dat er nog veel meer vragen onbeantwoord blijven.

Lees ook: