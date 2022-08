Moord motorrijder: verdachte maand langer in de cel

De vijftiger uit Nieuwpoort die verdacht wordt van de moord op zijn schoonzoon, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist.

Vorige maand is een motorrijder uit Koekelare doodgeschoten op de IJzerdijk in Stuivekenskerke, bij Diksmuide. Kort voor de feiten had het slachtoffer er ruzie met zijn schoonvader. Maar die ontkent nog altijd dat hij iets met de moord te maken heeft. Er komt nu bijkomend onderzoek.