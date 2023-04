Mooov brengt staalkaart van de hele filmwereld

Het filmfestival Mooov is van start gegaan in cinema Lumière in Brugge, maar voor het eerst ook in Kortrijk, Harelbeke, Wevelgem en Kuurne.

Mooov brengt de komende 2 weken een selectie van kwalitatieve films uit alle werelddelen. Maar het gaat vooral om films die bij ons geen verdelers vinden en niet de weg naar het grote filmpubliek krijgen. De openingsfilm “Amor y matématicas” bijvoorbeeld, een Mexicaanse satire over de fantasieloze middenklasse. Annelore Gheldof, Filmfestival Mooov: "Vroeger zeiden de mensen: “Mooov, dat is kommer, kwel en ellende.” Dat schuwen we niet, maar we vinden dat je op een andere manier ook een blik op de wereld kunt geven, ook met een lach."

Niet alleen Hollywood

Wat Mooov zo bijzonder maakt is de selectie van kwaliteitsfilms, die bij ons geen kans krijgen en dan ook zelden te zien zijn. Roel van Bambost, filmcriticus. "En dat is wel belangrijk, dat je eigenlijk een staalkaart krijgt van -laat ons maar zeggen- heel de filmwereld en niet alleen Hollywood en dergelijke."

Er zijn de komende 2 waken vertoningen in heel Vlaanderen. Maar voor het eerst komt Moov ook met wereldfilms naar Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Wevelgem. "Zij zijn zelf naar ons gestapt met de vraag om een Mooov-locatie te worden. En we zijn superblij dat we op die manier het West-Vlaamse publiek vanuit verschillende kanten kunnen bestoken met ons aanbod.'

Mooov loopt nog tot 2 mei.