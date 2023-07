Mooimakers start nationale zwerfvuilactie in Oostende

Fietsend op een heuse peukenbakfiets, wandelend op de zeedijk en occasioneel ook op het strand: op verschillende manieren zal Mooimakers actie voeren tegen zwerfvuil.

Jaarlijks komen er 4.500 miljard sigarettenpeuken terecht in het milieu. Dat klein zwerfvuil zorgt voor een grote milieuproblematiek. 83% van de Vlamingen ergert zich aan sigarettenpeuken in het straatbeeld,zo blijkt uit een ondervraging van Mooimakers. Naast sensibilisering, zet OVAM deze zomer ook in op de handhaving van zwerfvuil. De anonieme zwerfvuilhandhavers hebben de bevoegdheid om overtredingen vast te stellen wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van een peuk, een blikje of ander afval op straat.

Verkeerd weggooien en meerdere oplossingen

Één oplossing is er niet voor het probleem, maar de steden en Mooimakers leveren al de nodige inspanningen. De oplossingen zijn meerledig: enerzijds kunnen er boetes uitgeschreven worden, anderzijds is er nood aan meer stortplekken voor peuken. De gevolgen van het niet juist weggooien van peuken zijn zorgwekkend, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie vaststelt: de minuscule microplastics uit de filter van sigaretten komen terecht in dierenmagen en vogelnestjes.

Met een 'peukenbakfiets' trekt Mooimakers dus langs de Belgische kust. Bij de bakfiets kunnen mensen hun peuk kwijt en krijgen ze een zak asbakje aangeboden. Het startschot werd alvast gegeven in Oostende.