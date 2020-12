Mooie bezoekerscijfers voor Ieperse musea in de kerstvakantie

Dat het toerisme in Ieper dit jaar ook in de klappen deelde, is duidelijk. Definitieve cijfers over 2020 kan Toerisme Ieper pas geven in de eerste week van januari. Wel valt op dat het aantal museumbezoekers weer aan het stijgen is, zowel voor het In Flanders Fields Museum als voor het Yper...

Voor beide musea zijn de bezoekersaantallen voor de kerstvakantie behoorlijk goed, rekening houdend met het feit dat cafés en restaurants niet open zijn. In de eerste week van januari gaan ze een eindcijfer kunnen geven.

Logiesbezetting gaan ze niet hebben. Met de sector is afgesproken dat er dit jaar geen overzicht opgemaakt wordt van de bezetting in de hotels. Een te beperkt aantal wenste hun cijfers mee te delen aan de dienst Toerisme, wat de steekproef dus veel te beperkt maakt. Deze van B&B's en vakantiewoningen heeft de dienst Toerisme sowieso niet. Maar dat de cijfers dit jaar niet goed zijn, is een open deur intrappen.

Peter Slosse, diensthoofd Toerisme Ieper: "We willen ook nog niet te ver vooruit kijken en nu al uitspraken doen over al te verre periodes. We beseffen heel goed dat het eerste kwartaal van 2021 wellicht nog niet veel beterschap voor het toerisme zal inhouden, maar we blijven nog altijd hoopvol voor een voorzichtig hernemen in de lente."