Monument Group uit Ingelmunster zet zich op de kaart in Azië

Bouwgroep Group Monument uit Ingelmunster restaureert momenteel de Notre-Damekathedraal in Ho Chi Minhstad. Het is het eerste project van de bouwgroep in Azië. Vlaams minister-president Jan Jambon bracht een bezoekje aan de kathedraal.

Monument Group uit Ingelmunster is vooral gekend van werven in de Benelux en Frankrijk. Zo restaureerde en renoveerde het al gebouwen als de Notre-Dame van Parijs of het stadshuis in Antwerpen. Sinds enkele jaren werkt de bouwgroep ook aan de kathedraal in het Vietnamese Ho Chi Minhstad. De basiliek werd gebouwd tussen 1877 en 1880 door Franse kolonisten. Het gebouw was dus aan een renovatie toe en na een mislukte samenwerking met een lokale aannemer werd Monument Group aangesteld. In 2020 begonnen de werken. Het gaat om een logistiek huzarenstukje, want alle materialen voor de renovatie worden vanuit Vlaanderen verscheept. Met 3D-scans is alles tot in de puntjes voorbereid.

Klimatologische omstandigheden

Volgens projectverantwoordelijke Robin Deketelaere hebben het warme, vochtige weer en de regen zeker hun impact op de materialen. Ondanks die extra uitdaging en de vertraging door de coronapandemie zou de resaturatie van de buitenkant in 2028 rond moeten zijn. Nadien is het de bedoeling om de binnenkant van het gebouw aan te pakken, maar die werken zijn wat minder ingrijpend.

Absolute wereldspeler

De logistieke aanpak en het gebruik van innovatieve technieken maken indruk op Vlaams minister-president Jambon. Hij noemt Monument Group een absolute wereldspeler en een monument van vakmanschap. Eve Devoldere, vertegenwoordiger van Flanders Investment &Trade (FIT) in Vietnam, ziet het bezoek van Jambon als een perfect sluitstuk van de vijfdaagse economische missie in Vietnam. "Dit is een heel mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen Vietnam en een Vlaamse bedrijf", aldus Devoldere.