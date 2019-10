Monstervangst: Parket neemt bijna 500 verboden vuurwapens in beslag

Dit heeft tot 11 huiszoekingen geleid, onder meer in Zedelgem, Knokke-Heist, Brugge, Gistel, Wingene en Roeselare. Ook in Aalter, Evergem en Tielen waren er huiszoekingen. Tijdens het onderzoek werden 7 mensen aangehouden. Twee van hen verbleven een tijdje in voorlopige hechtenis, een ander is voorwaardelijk vrijgelaten.

Alles samen werden 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens in beslag genomen waaronder volautomatische machinepistolen, revolvers en pistolen. Er werden ook 500 reserveladers en een tiental granaten in beslag genomen.