In de zaak van de monstervangst cocaïne in de haven Zeebrugge heeft de onderzoeksrechter gisteravond vier Nederlanders aangehouden.

Het gaat om mannen van rond de 20 jaar. De vijfde opgepakte verdachte werd niet aangehouden.

Op 28 februari werd er door de douane 5.000 kg cocaïne onderschept in de haven van Zeebrugge, goed voor een straatwaarde van minstens 250 miljoen euro. De grote hoeveelheid drugs zat verstopt in een lading fruit die uit Zuid-Amerika kwam. Het was één van de grootste drugsvangsten in deze haven.

Bekijk ook: