Monitoren Ieperse speelpleinwerking testen positief op corona

Eerst was er maar één monitor besmet. Een aantal andere voerde een zelftest uit, en die bleken negatief. Maar later testten er toch een aantal leiders positief.

Dimitry Soenen, schepen van jeugd: "Tijdens de werking werd het protocol speelpleinwerking goed opgevolgd waardoor de besmettingskans laag is. Op vandaag is er nog geen besmetting van een kind gemeld. Daarbij is er een globale testing uitgevoerd bij de kinderen die vandaag op de speelpleinwerking aanwezig zijn. De situatie wordt op de voet opgevolgd in overleg met de lokale hulpverleningszone."

De speelpleinwerking kan voorlopig verder gezet worden mits het strikt toepassen van alle geldende veiligheidsmaatregelen, laat de schepen nog weten.