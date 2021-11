Mondmaskers kunnen geluk van kersvers koppel niet beroeren

Gisteravond organiseerden Nathalie en Merijn in Brugge hun huwelijksfeest. Het feest ligt al een eindje vast, en de verstrengde maatregelen komen op het verkeerde moment. Het geluk neemt echter de bovenhand: "De mooie momenten zijn er zeker geweest. Ik ben gelukkig."

Voor privéfeesten vanaf 50 mensen binnen wordt onder de nieuwe maatregelen een mondmaskerplicht opgelegd, bovenop de controle van de Covid Safe Pass of een negatieve zelftest voor niet-gevaccineerden. Het voelt dan wel vreemd aan om op een receptie of op de dansvloer een mondmasker te moeten ophouden, maar het huwelijk kan op die manier wel doorgaan. "Op deze manier, met mondmaskers, is voor ons zeker oké", klinkt het bij Nathalie en Merijn.

Er worden maar weinig huwelijken uitgesteld, maar een opvallende trend is wel dat veel genodigden afbellen, ondervinden de uitbaters van salons Lodewijk Van Male in Brugge.