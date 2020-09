"Mondmaskers in klas aflaten, zoals in horeca"

Jason Vandamme, een leerling van het VTI in Menen, stelt voor om het mondmasker in de klas af te laten en aan te trekken op de speelplaats.

Net het omgekeerde van hoe het nu verloopt dus. Hij baseert zich daarvoor op de horeca waar je aan tafel je mondmasker mag afzetten en het weer moet opzetten als je rondloopt. Want tot acht uur per dag een mondkapje dragen is niet aangenaam, ook al is het voor je gezondheid. "Je moet meer articuleren, luider praten, het is heel moeilijk om ook leerkrachten te verstaan als ze verder van jou zitten," zegt hij. "Sommige leerlingen krijgen hoofdpijn, ik soms ook, maar ik kan ermee leven. Maar om dat een jaar vol te houden, dat wordt moeilijk."

Begrip

Maar regels zijn regels natuurlijk, tijdens corona meer dan ooit. Pedagogisch directeur Ivan Delaere: "Wij begrijpen hem, want hij heeft ook wel ergens een punt. Hetgeen wij hier moeten toepassen op school is in feite het omgekeerde van wat in de maatschappij, in de horeca gebeurt. Maar langs de andere kant, leerlingen zitten hier heel kort op elkaar, mondmaskers vind ik dus ook begrijpbaar, maar ’t is natuurlijk vervelend om zo te werken." Maar heimelijk hoopt Jason toch dat z’n voorstel iets kan losmaken.