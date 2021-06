Mondmaskerplicht versoepelt verder in West-Vlaanderen

Vanaf zondag 27 juni is het in West-Vlaanderen niet langer verplicht om een mondmasker bij zich te hebben. Enkel op (een pak) opgelegde locaties moet het nog. Dat heeft gouverneur Decaluwé beslist. Het mondmasker blijft dus op veel plaatsen nodig, maar er is een versoepeling.

Een mondmasker blijft wel nodig

Vanaf 27 juni 2021 is het niet langer verplicht om in West-Vlaanderen een mondmasker bij zich te hebben. Gouverneur Decaluwé: ‘Mensen zijn het al gewoon en dragen voldoende eigen verantwoordelijkheid om steeds een mondmasker bij zich te hebben. Je hebt het al op zoveel plaatsen nodig, dat het is niet langer nodig om dit verplicht op te leggen’.

Als je gaat winkelen, een terrasje doet, het openbaar vervoer neemt, naar een evenement gaat, een drukke plaats bezoekt… is een mondmasker sowieso verplicht door de federale wetgeving. Iedereen heeft zich stilaan de gewoonte eigen gemaakt om steeds een mondmasker bij zich te hebben: je hebt nu eenmaal nodig bij veel dagdagelijkse activiteiten.

Vanaf 27 juni enkel op opgelegde locaties

Het mondmasker is voortaan enkel nog verplicht op federaal en lokaal vastgelegde locaties waar het moet. In het politiebesluit van de gouverneur waren ook een aantal bijkomende locaties vastgelegd waar het dragen van een mondmasker in de provincie West-Vlaanderen verplicht was, namelijk: in openbare gebouwen, op markten, op recyclageparken en bij erediensten of bij niet-confessionele openbare morele dienstverlening. Dat valt nu weg.

Waar moet het mondmasker wel nog?

In de federale wetgeving die vandaag gepubliceerd werd en van toepassing is vanaf 27 juni 2021 is op volgende plaatsen de mondmaskerplicht vastgelegd:

+ De winkels en de winkelcentra

+ De conferentiezalen

+ De auditoria

+ De zogenaamde "gebouwen der eredienst" en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening.

+ De bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;

+ De winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;

+ De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;

+ Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;

+ Tijdens de evenementen, culturele en andere voorstellingen, [en professionele] sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen. In afwijking hiervan mag bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit;

+ Tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.

+ Tijdens betogingen;

+ Op de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen,brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen

+ Op het openbaar vervoer.