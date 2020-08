Mondmaskerplicht versoepelt in Nieuwpoort

Vanaf 1 september moet iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker bij zich hebben als hij/zij zich op het openbaar domein begeeft. Dit moet je kunnen aantonen bij een eventuele controle. Een efficiënte en veilige oplossing, oordeelt burgemeester Geert Vanden Broucke:

“Met een mondmasker op zak kun je het snel opzetten als het drukker is dan verwacht of als je terecht komt in een situatie waarbij het verplicht is. Op drukke plaatsen en momenten moet je wel steeds een mondmasker dragen. Dit is waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Ook moet iedereen nog steeds rekening houden met de federale maatregelen. Zo blijft een mondmasker verplicht op de veerboot, in (wachtrijen aan) winkels, op markten, op het openbaar vervoer en in alle stedelijke openbare gebouwen.”

Fietsers moeten op het openbaar domein nergens meer een mondmasker dragen, maar moeten er wel altijd eentje op zak hebben.

Daarnaast wordt het circulatieplan versoepeld. De aangeduide wandelrichtingen zijn niet langer van kracht op rustige momenten. Ook zijn fietsers opnieuw toegelaten langs de Havengeul. Wandelaars maken gebruik van het houten gedeelte en houden rechts aan.

Burgemeester Vanden Broucke rekent wel op ieders verantwoordelijkheidszin: “Voorzichtigheid is nog steeds aangewezen. Daarom vragen we iedereen om verantwoordelijk te zijn en zich te gedragen als een échte kapitein. Volg de aangeduide wandel- en fietsrichtingen op drukke momenten en draag een mondmasker wanneer je de social distancing regels niet kunt respecteren.”

Het stadsbestuur volgt de situatie op de voet en blijft volop inzetten op de veiligheid van alle inwoners, tweedeverblijvers én bezoekers.