Mondmaskerplicht rond schoolpoort in Blankenberge

Voortaan is het in Blankenberge verplicht om een mondmasker te dragen in de omgeving van scholen. Op schooldagen tussen 7 en 19 uur moeten zowel ouders die hun kinderen afzetten of ophalen als voorbijgangers een mondmasker dragen. De maatregel komt er omdat er besmettingen zijn vastgesteld op het Sint-Pieterscollege. Daar is een leerling van het zesde middelbaar en een leerling van het tweede middelbaar positief getest. Daardoor moeten een 50-tal leerlingen nu twee weken in quarantaine.

De besmettingen zijn hoogstwaarschijnlijk niet op school gebeurd, maar zijn eerder te verklaren omdat kinderen terugkomen van een reis of van een kamp. Volgens directeur Rudy Boydens doen alle leerlingen wel hun best om de maatregelen op te volgen. "Het is niet al simpel om een hele dag les te volgen met een mondmasker. Ook op de speeltijd is afstand houden soms moeilijk maar de regels worden goed opgevolgd."

Geen reden tot paniek

Ook burgemeester Daphné Dumery ziet nog geen reden tot paniek. "Het is nu eenmaal een feit dat er bij de start en het einde van de schooldag in de directe omgeving van de schooltoegangen veel ouders samenkomen. Velen komen op hetzelfde moment hun kind afzetten of oppikken, waardoor de afstandsregel niet altijd kan gerespecteerd worden. Daarom hebben we beslist om de mondmaskerplicht in te voeren."

De twee besmette kinderen van de middelbare school hebben lichte symptomen en stellen het goed.