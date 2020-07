Mondmaskerplicht goed opgevolgd in West-Vlaamse winkelcentra en -straten

Sinds dit weekend is het dragen van een mondmasker onder andere verplicht bij het winkelen. In de West-Vlaamse winkelcentra en -straten volgen zowel klanten als handelaars de maatregel goed op.

Klanten die nog niet op de hoogte zijn van de mondmaskerplicht vormen de uitzondering. Niet alleen de winkeliers, die zelf vragende partij waren, maar ook de winkelaars blijken opgelucht dat de knoop doorgehakt is.

"Iedereen gelijk"

Dat is ook zo in het Ring Shopping in Kortrijk. "Als iedereen zelf mag beslissen en de meerderheid doet het niet, dan heeft het geen nut voor degenen die het wel doen", klinkt het bij een bezoeker die tevreden is dat de maskers nu voor iedereen verplicht zijn.

Ander cliënteel

Bepaalde zaakvoerders merken op dat ze een ander cliënteel hebben dan afgelopen dagen. "Ik denk dat er mensen zijn die niet durfden buitenkomen en dus nu vandaag bewust komen winkelen", merkt Natasha Ducheyne van kledingzaak Zeeman daarover op.

Of andere klanten dan net niet wegblijven, zal volgens Brenda Lombary van Ring Shopping Kortrijk nog moeten blijken: "Op een zonnige dag is het in ons winkelcentrum sowieso kalmer dan op een standaardzaterdag, maar misschien is dat nu gekoppeld aan het dragen van een mondmasker."

Ook op straat meer maskers

In de Steenstraat in Brugge is eveneens vooral tevredenheid vast te stellen bij shoppers en winkeluitbaters. Hoewel de mondmaskers enkel verplicht zijn in de winkel en vanaf twaalf jaar, duiken er dit weekend spontaan ook meer mondmaskers op in het Brugse straatbeeld. Een goede zaak volgens burgemeester Dirk de Fauw.