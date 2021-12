Mondkapjes nu echt verplicht vanaf 6 jaar, sommige ouders houden kind thuis

En na twee overgangsdagen is het mondmasker vanaf vandaag écht verplicht in de lagere scholen, voor alle kinderen vanaf 6 jaar. De meeste kinderen maken er geen probleem van, enkele ouders wel en die sturen hun kind niet naar school.

Sommige leerlingen hebben ook geluk, want als ze met weinig zijn of de klas is groot genoeg om de anderhalve meter te bewaren, dan mogen de mondmaskers af. De kinderen uit het eerste leerjaar van de Vrije Basisschool ’t Ellebloempje in Kortemark bijvoorbeeld hebben geluk. Zij moeten in hun klas geen mondmaskertje dragen omdat de juf de leerlingen ver genoeg uit elkaar kan plaatsen. Griet Hemelsoen, leerkracht 1ste leerjaar: “Ze hebben heel veel geluk. We zijn met dertien en ik ben met de meter rond geweest. Ik heb alle leerlingen anderhalve meter uit elkaar kunnen plaatsen zodat ze geen mondmasker op moeten.”

Anders gaat het er aan toe in het tweede leerjaar bij meester Henk. Hier zitten de kinderen dichter op elkaar en moet het mondmasker wel de hele dag op. Henk Willaert, leerkracht 2de leerjaar: “Eigenlijk zijn we maandag al gestart in de proefperiode. De kindjes hebben dat heel goed opgevolgd en eigenlijk valt het wel best mee om zo te werken. De kinderen klagen niet, leuk is anders natuurlijk.”

Niet alle ouders zijn blij met de verplichte mondmaskers. In principe kunnen scholen kinderen weigeren en naar huis terugsturen als ze het mondkapje niet willen opzetten. Marc Vande Walle, directeur: “Er zijn wel ouders die daar grote problemen mee hebben en die houden hun kinderen dan thuis, jammer genoeg. Die kinderen zijn onwettig afwezig, want ze zijn natuurlijk wel schoolplichtig.”