Uit de printers bij Mol rolt vorige woensdag de boodschap dat ze gehackt zijn. Twee gespecialiseerde IT-firma's pakken het probleem aan, in de vestigingen in Sleihage en in Kachtem, bij Izegem. De hackers zijn uit op geld, maar het bedrijf betaalt niet. Ze hebben gelukkig back-ups van hun gegevens. Volgens het bedrijf is er geen gevoelige informatie verloren gegaan. Ook de productie is nooit stilgevallen.

