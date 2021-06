Mogelijk onweer vanaf Franse grens: noodnummer 1722 weer actief

Wie dringend een ambulance of de brandweer nodig heeft omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, kan uiteraard het noodnummer 112 bellen. Het tijdelijke nummer 1722 is voor problemen waarbij er geen mensen in gevaar zijn, zoals ondergelopen kelders of wateroverlast op de openbare weg. Het extra telefoonnummer moet overbelasting van de noodcentrale tegengaan, zodat mensen in levensgevaar niet moeten wachten.

Het onweer komt ons land binnen via de Franse grens langs onze provincie. Het kan plaatselijk fel regenen of onweren, voorspelt onze weerman Geert Naessens. Ook vannacht kunnen de buien nog fel uitpakken.

Lees meer: