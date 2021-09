Mogelijk hinder op bus en tram

Bepaalde bussen en kusttrams zullen mogelijk niet rijden. Daarom heeft De Lijn een alternatieve dienstregeling uitgewerkt. Die kan je raadplegen via deze lijst

De ABVV organiseert in Brussel tegen de loonnormwet. Het ABVV wil met de betoging druk zetten op de regering voor een aanpassing van de loonnormwet, die de loonkostenontwikkeling in de privésector in toom moet houden om de concurrentiekracht van de bedrijven tegenover de buurlanden te beschermen. De Lijn verwacht dat globaal zowat 60 procent van de ritten vrijdag gereden zal worden. In sommige regio's zal dat iets minder zijn, tussen de 50 en 60 procent. Het gaat dan om Brugge en Oostende.