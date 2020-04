Moffi (KV Kortrijk) schenkt drank en kledij aan VZW's

Frisdranken, water en andere dranken werden gisteren aan de organisatie Food Act 13 geschonken. Op deze manier geeft KVk Food Act 13, distributiecentrum voor verschillende voedselbanken in de regio Kortrijk, snel en adequaat een duwtje in de rug geven. Food Act 13 haalde in 2019 300 ton verse voedseloverschotten op en verdeelde deze via de verschillende voedselverdeelorganisaties in de regio naar mensen in een kwetsbare situatie. Ook tijdens de COVID-19 blijft Food Act 13 verse voedseloverschotten ophalen en verdelen.

Lees verder onder de foto

Ook organisaties zoals VZW Oranjehuis, VZW Eigen Woonst en Deelfabriek Kortrijk kregen vandaag een bezoekje van Terem Moffi. Hij overhandigde hen zowel gewone kledij als sportkledij van de afgelopen seizoenen van KV Kortrijk. Deze kledij kan gebruikt worden binnen hun werking, voor zowel medewerkers als verschillende doelgroepen. Voor enkele die-hard supporters binnen deze organisaties was het bezoek van één van hun helden een onvergetelijke gebeurtenis. Dat ze bovendien ook nog kledij van hun favoriete ploeg kregen, maakte de beleving helemaal af.