Dat zegt de organisatie die hiermee tevreden is.

"Vier festivaldagen niet zeker"

"We hadden een moeilijke start maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Volgend jaar willen we Moen Feest opnieuw organiseren in het Hemelvaartweekend. We mikken opnieuw op enkele dagen festival maar het is nog niet beslist of het opnieuw vier festivaldagen zal worden".

BEKIJK HIER DE REPORTAGE OVER HET FESTIVAL (29/05/2022):