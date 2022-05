Moen Feest lanceert ticketactie om tent toch vol te krijgen

Wie nu een ticket kocht mag één iemand gratis meenemen, dat geldt alleen voor donderdag, vrijdag en zaterdag. "Ondanks de vele verkochte tickets, zijn we nog niet aan het gehoopte aantal bezoekers vier dagen voor de aftrap van Beautiful Thursday op Hemelvaartsdag. De reden zoeken wij in het overaanbod aan festivals maar vooral ook aan de koopkrachtcrisis waar de bevolking in de laatste maanden is in terecht gekomen" zegt Niko Vanderschelden van Moen Feest. "Er is minder te besteden en dat merk je als organisator heel sterk. Wij hopen met deze actie toch nog de mensen de kans te geven toch langs te komen die dit anders niet hadden of kunnen doen."

Meer sfeer

Bovendien is het voor artiesten ook plezanter om te spelen voor een bomvolle tent, zegt de organisatie. Moen Feest is voor het eerst vier dagen, en start donderdag. Onder meer James Blunt, Compact Disk Dummies, #LikeMe, Metejoor en Milow komen naar Moen.

