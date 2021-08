Moeders voor Vrede Ieper vreest voor projecten in Afghanistan

De organisatie "Moeders voor vrede" uit Ieper maakt zich grote zorgen over de onrustwekkende evolutie in Afghanistan.

Nu de Amerikaanse troepen na 20 jaar uit het land zijn verdwenen, rukken de Taliban in sneltempo steeds verder op. Al tientallen steden zijn ingenomen. Jennie Vanlerberghe van Moeders voor vrede hoopt dat hun projecten in Afghanistan nu niet bedreigd worden. "Ik heb slapeloze nachten omdat je niet weet hoe het verder gaat. Het gaat zo vlug. We hebben 30 mensen in dienst, in de omgeving van Kaboel. Je weet niet wat er zal gebeuren met de Taliban. Het is heel erg."

Dekmantel

Vooral in de hoofdstad Kaboel heeft Moeders voor Vrede projecten waarbij de vrouw centraal staat. Daar heeft de organisatie klasjes waar meisjes en vrouwen leren lezen en schrijven en twee ziekenhuizen. "Dus iedere morgen staat het vol met vrouwen die naar de dokter komen. We hebben duizenden vrouwen opgeleid die nu wel een beetje op hun benen staan." Moeders voor Vrede hoopt de projecten te kunnen verder zetten. Dat zal voortaan alvast onder een Afghaanse dekmantel moeten om de Taliban niet tegen te krijgen.