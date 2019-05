Moederdag als bron van inspiratie voor 'De Verschijningen'

Voor Moederdag trekken we naar 'De Verschijningen' op De Boot, die in Merkem aangemeerd ligt.

Dit jaar zijn 5 mannen in de pen gekropen om een originele tekst te schrijven als ode aan hun moeder. Ze brachten die dan ook voor een publiek. Het is dit jaar de twintigste keer dat 'De Verschijningen' Moederdag kleuren. Zo’n 400 toeschouwers wagen zich op het water, samen met Urbanus, Herman Brusselmans, Warre Borgmans, Francesco Vanderjeugd en Karl Vannieuwkerke.

De voorbije jaren stonden vrouwen met hun teksten op het drijvend ponton, maar om de vijf jaar is het de beurt aan mannen om een tekst over hun moeder, vrouwen of het moederschap te schrijven én die live op een podium te brengen.