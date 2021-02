Moeder wil snel duidelijkheid over vaccinatie mensen met een beperking

Jelle is een dertiger die normaalgezien vijf dagen per week in een zorginstelling verblijft, maar door de coronacrisis kan dat niet meer.

De zorg voor Jelle wordt voor Caroline en haar gezin steeds moeilijker. Ze willen perspectief. Caroline Vandenheede: "Jelle is geboren met een hartafwijking, en aan vijf jaar zijn we te weten gekomen dat hij een mentale achterstand had. Hij heeft nu een IQ van een kind van vijf jaar. Hij kan wel veel opslaan in zijn geheugen, doordat hij autistisch is. Maar hij is een jongen die veel hulp en steun nodig heeft."

Normaal verblijft Jelle in zorginstelling Ubuntu 8K in Avelgem, in het weekend komt hij naar huis. Maar door de coronacrisis is dat allemaal veranderd. Sinds maart vorig jaar is Jelle fulltime thuis. En al kan hij nu weer een paar dagen naar Avelgem, toch blijft de zorg voor Jelle heel zwaar. "Met ouder te worden is het er niet gemakkelijker op geworden, zeker niet. Ik ben normaal gezien een vechter, een positief persoon. Maar ik voel aan mezelf, ik ben 62 geworden, dat het moeilijker begint te worden."

Ook zij verdienen een toekomst

Hoe sneller Jelle een vaccin kan krijgen, hoe sneller het leven zoals vroeger weer kan beginnen. Dat gezonde jongeren voorrang zouden krijgen, begrijpt Caroline niet. Ze wil dat de overheid snel duidelijkheid geeft. "Ze mogen eens meer aan onze kinderen denken. Marc Van Ranst zei, de jeugd is onze toekomst. Ik weet het, onze kinderen kunnen niet gaan werken, maar ik vind dat ze toch ook een beetje een toekomst verdienen hoor."

Volgens de zorginstelling van Jelle kan er in principe vanaf 15 februari gevaccineerd worden, maar wanneer dat dan precies zal zijn, is nog een vraagteken. Al kan er ook snel een doorbraak komen, klinkt het.