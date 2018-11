Moeder van verkeersslachtoffer gaat door het lint

Haar zoon was in november 2015 teruggekeerd van zijn werk in Zeebrugge. Op de Brugse Baan in De Haan kwam hij met zijn voertuig aan hoge snelheid in de gracht terecht. Even later verloor zijn collega in dezelfde bocht de controle over het stuur. De beklaagde botste tegen het voertuig van het slachtoffer, maar over de precieze omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid.

Pas een uur later werd het levenloze lichaam van de 19-jarige in de gracht aangetroffen. Het slachtoffer kwam door verdrinking om het leven. De verdediging gaf toe dat er sprake was van overdreven snelheid, maar vroeg de vrijspraak voor onopzettelijke doding. De beklaagde ontkent ook dat hij en zijn collega's bezig waren met een straatrace.

Politie komt tussenbeide

Op het einde van de debatten kreeg de moeder van het slachtoffer nog eens het woord. De vrouw vroeg de beklaagde om duidelijke antwoorden over de omstandigheden van het ongeval. Plots ging de vrouw door het lint en greep ze hem bij de keel. De politie en enkele familieleden moesten tussenbeide komen. De vrouw begon te hyperventileren en werd krijsend naar buiten gebracht. De politierechter doet uitspraak op 11 januari.