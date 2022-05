Moeder van Maïlys kreeg Alexander D. tijdens de feiten nog aan de lijn

Vandaag heeft de moeder van Maïlys Descamps getuigd op het assisenproces tegen de moordenaar van haar dochter, Alexander D. Jasmijn Cappon verloor bij in Moere niet enkel haar dochter, maar ook beide ouders. Tijdens de gijzeling had ze nog telefonisch contact met haar dochter en de beschuldigde...

"Wat heb je gezien? Ik weet het niet, het gordijn beweegt. Wacht, ik zal pepe vragen of hij komt." Zo herhaalt de moeder van Maïlys het telefoongesprek tussen haar en haar dochter op de avond van de feiten. Op 25 juli 2017 werd Jasmijn Cappon 's avonds opgebeld door haar dochter die beweging had gezien in de woning. Zijzelf was op vakantie in Frankrijk en stuurde daarom haar vader, de pepe van Maïlys, ter plaatse.

"Ik was ongerust"

"Ik heb daarna opnieuw gebeld naar mijn ouders, maar ze namen niet meer op. Ik werd ongerust", gaat Jasmijn verder. "Toen heb ik ook de buurman gebeld, die zei dat hij iemand de deur had zien dicht slaan." Jasmijn vertrouwde het zaakje niet en belde naar de huistelefoon. Het was Alexander D. die de telefoon opnam. "Hallo Cappon", zei hij. Jasmijn antwoordde: "Wat doe jij in mijn huis?". "Ik heb afgesproken met Maïlys", zei D.

Jasmijn vertelt dat ze wist dat Maïlys nooit met D. zou afspreken. Toen ze vroeg naar haar vader, antwoordde Alexander volgens haar op een treiterige toon: "Pepeetje wil niet aan de telefoon komen. Pepe kán niet aan de telefoon komen." De moeder vraagt ook naar haar dochter, die emotieloos reageert: "Mama, alles is in orde." Waarop Jasmijn antwoordt dat ze het niet gelooft en de politie zal bellen.

Later belt Jasmijn ook de buurman weer op, die haar doorgeeft aan de verpleegkundigen op spoed. Het is pas dan dat ze beseft welke horror er zich in haar huis heeft afgespeeld.

Eerste indruk van D.

De mama van Maïlys vertelt ook welke indruk Alexander op haar heeft nagelaten. "Het was haar tweede relatie, maar ze is relatief snel bij D. gaan inwonen. Ze was nog maar 16 jaar, ik vond dat niet goed", getuigt ze. "Maar daar zit een heel verhaal achter... Maïlys puberden, had problemen op school, spijbelde van internaat. Ze was ook vaak agressief."

Ook de eerste relatiebreuk komt ter sprake. "Op een nacht is ze op straat gezet door hem. Hij had haar gsm kapot geslagen, zij liep verdoold in Brugge rond", zegt Jasmijn. "De dag erna heeft ze mij gebeld, is ze komen eten en heeft ze alles verteld." Toch keerde Maïlys terug naar D.

Grote seksuele interesse

De moeder heeft het ook over het feit dat haar dochter niet een van de braafste was. "We wisten dat ze op haar vijftiende al een vroege uitgesproken seksuele interesse had. We helpen daar hulp voor gezocht. Zo zei ze eens dat ze bij een vriendin zou blijven slapen, maar bleek ze bij een jongen te zijn."

"We zijn toen ook naar de politie geweest in Jabbeke, hebben met een psycholoog gesproken", gaat Jasmijn verder. "Ik had al chatberichten gezien die ik niet normaal vond. Er is waarschijnlijk iets met Maïlys gebeurd, ik vermoed dat ze verkracht is geweest." De ouders zijn toen met Maïlys naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheid geweest in Oostende. Alles ging weer de goede kant op, tot D. in het straatbeeld kwam...

Fotosessie met Jeroen Verstraete

Jasmijn krijgt de vraag of ze iets af wist van de fotosessie met Jeroen Verstraete. "Ik vond de foto's te expliciet en heb er mijn dochter op aangesproken. Ik las in een chatbericht dat Jeroen haar een foto doorstuurde van een topless dame in de regen. Hij zei: 'Dat zou ook mooi zijn voor jou'. Ik vond dat niet oké." Plots zei Maïlys aan haar moeder dat ze nooit meer naar de fotograaf zou gaan. "Ik was opgelucht."

Van de andere pikantere foto's, wist Jasmijn niets, zegt ze.

"Waarom mijn ouders?"

Jasmijn krijgt de vraag wat ze zou willen vragen aan de beschuldigde, waarop ze antwoordt: "Waarom? Waarom mijn mama en papa? Waarom heb je ze afgeslacht? Waarom moesten die drie mensen dood? Waarom moest dit gebeuren?"

Na de tweede relatiebreuk ontstond volgens de moeder de stalking. "Het was verschrikkelijk. Hij kwam hier als een dief in de nacht", zegt Jasmijn. "De politie is toen gaan praten met Alexander. De agenten zeiden dat hij voortaan moet bellen in plaats van zo maar in de tuin te gaan staan. Volgens hen had D. liefdesverdriet."

Jasmijn eindigt haar getuigenis met emotionele woorden: "Iedereen heeft al iemand verloren, maar drie mensen tegelijk en dan nog een het schuldgevoel... Ik mis ze in zo veel dingen, steeds meer en meer. Dat schuldgevoel gaat niet weg."