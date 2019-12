Moeder schrijft boek na overlijden zoontje

Het is een verhaal van afscheid nemen, maar ook van hartverwarmende liefde, waarin heel wat ouders, die een kind verloren hebben, ook een beetje steun zullen vinden.

“De beste manier om het boek te omschrijven is eigenlijk een koesterboek, een troostboek, een deelboek, een leefboek. Het is voor geen enkele leeftijd. Het is voor kleine kindjes, volwassenen, oudere mensen, mensen die er dicht bij staan of veraf. De bedoeling is vooral dat mensen emotioneel er iets mee kunnen aanvangen, iets kunnen herkennen.”

Meer informatie over het boek is te vinden op “vliegzachtkleinevogel.be”.